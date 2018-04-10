Японская компания Yunika стала стратегическим партнером корпорации «Девелопмент-Юг»

В Краснодаре 9 апреля состоялось торжественное подписание договора о партнерстве ООО СИК «Девелопмент-Юг» и Yunika Corp.

Перед подписанием специалисты компаний провели два дня в рабочих поездках по Краснодару — осматривали объекты и земельные участки «Девелопмента». По итогам переговоров было решено, что японский партнер выступит в роли инвестора в ряд проектов строительной корпорации «Девелопмент-Юг» в нескольких регионах России. «Понимание по Краснодару, Ростову и Перми уже есть. Высока вероятность, что в сентябре-октябре мы сможем организовать следующую встречу и к концу года определиться с конкретными проектами», — рассказал президент корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов. Десятидневную рабочую поездку для осмотра проектов и участков в Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде завершат совещанием, на котором стороны определят дальнейшую стратегию сотрудничества.

«Мы работаем уже девять месяцев, обсуждаем достаточно большое количество проектов. Для нас большая честь, что компания Yunika захотела видеть нас своим партнером, для нас это очень значимо. Один из ключевых моментов состоит в разнице условий кредитования в России и Японии», — подчеркнул Сергей Иванов. Российская сторона сейчас ведет оценку перспективности всех своих текущих и запланированных проектов с точки зрения прибыльности и эффективности по специально разработанной для этого внутренней 10-балльной шкале. Иностранным партнерам презентуют те, которые получают оценку 7 баллов и выше. Президент компании Yunika Мотохиро Исадзаки рассказал об основных причинах интереса к работе в России: «По сравнению с Японией проекты в России реализуются очень быстро. Очень отличается стоимость земли и процентные ставки банков. Также я почувствовал, что в России строительный бизнес очень строго контролируется государством». Сергей Иванов посетовал на то, что реализация пилотных проектов в сотрудничестве с Yunica Corp. вряд ли в ближайшее время будет возможна именно в Краснодаре. «В Краснодаре сейчас больной рынок. При средней себестоимости квадратного метра жилой недвижимости в 42-43 тыс. рублей мы видим предложения по 35-38. И параллельно слышим не только о том, как банкротятся строительные компании — что есть абсолютно нормальный процесс, — но о том, что их владельцы под следствием. Года через полтора рынок очистится и тогда уже можно будет говорить о более активном и свободном развитии», — добавил Иванов.