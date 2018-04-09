Россия заподозрила Армению в реэкспорте турецких томатов

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Россельхознадзор заподозрил, что Армения занимается реэкспортом помидоров из Турции, и 11 апреля начнет проверять армянские предприятия

По данным Россельхознадзора, на российский рынок помидоры поставляют преимущественно две компании-экспортера — ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт», которые имеют как собственные площади, так и скупают томаты у других производителей.

За последние шесть дней эти предприятия ввезли почти 2 тыс. тонн томатов. Россельхознадзор счел, что рост объемов производства и интенсивности отгрузки помидоров в Россию указывает на то, что Армения, возможно, занимается реэкспортом, в том числе продуктов из Турции.

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Российская сторона запросила у Армении данные о производителях томатов в республике, а также об объемах выращивания и местах производства помидоров в 2018 году. Заместитель начальника Госслужбы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении Егише Маргарян заверил, что 10 апреля Россельхознадзору предоставят запрошенную информацию.

Кроме того, стороны договорились с 11 апреля провести проверку работы армянских предприятий, которые занимаются производством помидоров, отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как сообщали Юга.ру, 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции сельхозпродукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. После нормализации отношений между странами с октября 2016 года Россия начала постепенно снимать ограничения.

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