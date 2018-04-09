Россия заподозрила Армению в реэкспорте турецких томатов

Россельхознадзор заподозрил, что Армения занимается реэкспортом помидоров из Турции, и 11 апреля начнет проверять армянские предприятия

По данным Россельхознадзора, на российский рынок помидоры поставляют преимущественно две компании-экспортера — ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт», которые имеют как собственные площади, так и скупают томаты у других производителей. За последние шесть дней эти предприятия ввезли почти 2 тыс. тонн томатов. Россельхознадзор счел, что рост объемов производства и интенсивности отгрузки помидоров в Россию указывает на то, что Армения, возможно, занимается реэкспортом, в том числе продуктов из Турции.