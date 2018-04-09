YouTube обвинили в незаконном сборе данных о детях

Правозащитные организации подали на YouTube жалобу в Федеральную торговую комиссию США, в которой обвинили видеохостинг в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет

Под совместной жалобой подписались 20 организаций. В документе говорится, что своими действиями YouTube, которая является «дочкой» Google, нарушила закон о защите конфиденциальности детей в сети. Правозащитники утверждают, что YouTube активно собирает конфиденциальные данные о подписчиках популярных каналов, при этом в случае с детьми компания обязана прежде получить согласие их родителей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN. По данным правозащитных организаций, что за несколько лет YouTube нарушил права более 23 млн детей, за что Google нужно оштрафовать на 41 млн долларов, так как компания на протяжении многих лет незаконно получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о десятках миллионов детей в США.