В Морпорту Сочи демонтировали ограждения, мешающие горожанам ловить рыбу

Краснодарский край

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В Морском порту Сочи в ночь с 7 на 8 апреля убрали ограждения, которые мешали рыбакам

Решение о демонтаже приняли в январе на встрече мэра со всеми заинтересованными сторонами. Но реализация решения затянулась, так как порт указывал на необходимость ограждений из соображений безопасности. Сейчас все вопросы решили, прокомментировали в пресс-службы мэрии Сочи.

Рыбаки обязались соблюдать правила безопасности и санитарные нормы во время ловли с причала порта.

Жители Сочи 8 января провели митинг в Комсомольском сквере, протестуя против запрета рыбалки в Морпорту.

Порты Рыболовство Сочи
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