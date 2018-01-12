В сочинском Морпорту уберут ограждения, мешающие рыбакам

В Морском порту Сочи демонтируют ограждения, которые мешают рыбакам

Такое решение было принято на встрече главы Сочи Анатолия Пахомова с арендатором причалов Морпорта, управляющим партнером компании «Буревестник групп» Андреем Бойко и начальником сочинского линейного управления внутренних дел на транспорте Олегом Молчановым.

«Ранее сторона, выставившая ограждения, заявила, что это сделано из соображений безопасности. И в случае, если полиция обеспечит охрану общественного порядка в акватории Морпорта, забор может быть демонтирован», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам Андрея Бойко, многие рыбаки, облюбовавшие причалы Морпорта, пренебрегают санитарными нормами и оставляют после себя мусор. Нередки случаи, когда на рыбалку приходят нетрезвые люди, которые не соблюдают нормы безопасности.

«Если рыбаки не сумеют или не захотят соблюдать правила безопасности и санитарные нормы, арендатор в дальнейшем оставляет за собой право вновь ввести ограничения на лов рыбы с арендуемых гидротехнических сооружений», — заключили в пресс-службе.

Напомним, жители Сочи 8 января провели митинг в Комсомольском сквере, протестуя против запрета рыбалки в Морпорту.