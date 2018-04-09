В Таганроге полиция отказалась признать потерпевшей отравившуюся таллием женщину

В Таганроге полиция отказалась признать потерпевшей юриста Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Инну Алейникову

«Полиция посчитала, что якобы нет оснований для признания потерпевшей, поскольку достоверно не установлено, что ей причинен физический вред. Ранее дознаватели отказывали признать ее потерпевшей якобы в связи с тем, что она не передает полиции оригиналы медицинских документов. При этом у нее выпали волосы, полинейропатия нижних и верхних конечностей, все тело болело, была рвота и тошнота. Врачи поставили ей диагноз — отравление таллием, а полиция не хочет признавать ее потерпевшей», — цитирует «Агора» адвоката потсрадавшей Александра Попкова.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину.

По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).