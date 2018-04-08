Электроснабжение горных районов Дагестана восстановлено
Энергетики Дагестанской сетевой компании полностью восстановили электроснабжение горных районов республики
Как сообщали Юга.ру, аварийное отключение электроэнергии в четырех районах — Цунтинском, Тляратинском, Шамильском и на Бежтинском участке — произошло ночью 8 апреля.
В пресс-службе ПАО «МРСК Северного Кавказа» уточнили, что в 1:20 отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия «Шамильское –Анцух» с отпайкой на подстанцию «Гидатль». Попытки автоматического и ручного подключения не удались.
Утром ремонтная бригада обнаружила обрыв ЛЭП в Тляратинском районе. Причиной послужил камнепад.
«Ремонтные работы осложнялись сложным расположением поврежденного участка воздушной линии электропередачи. Обрыв обнаружился в районе перехода ВЛ через горную реку Аварское Койсу», — отметили в пресс-службе.
В 16:22 все обесточенные потребители были запитаны.
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