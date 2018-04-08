Электроснабжение горных районов Дагестана восстановлено

Дагестан

Распечатать

Энергетики Дагестанской сетевой компании полностью восстановили электроснабжение горных районов республики

Как сообщали Юга.ру, аварийное отключение электроэнергии в четырех районах — Цунтинском, Тляратинском, Шамильском и на Бежтинском участке — произошло ночью 8 апреля.

В пресс-службе ПАО «МРСК Северного Кавказа» уточнили, что в 1:20 отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия «Шамильское –Анцух» с отпайкой на подстанцию «Гидатль». Попытки автоматического и ручного подключения не удались.

Утром ремонтная бригада обнаружила обрыв ЛЭП в Тляратинском районе. Причиной послужил камнепад.

«Ремонтные работы осложнялись сложным расположением поврежденного участка воздушной линии электропередачи. Обрыв обнаружился в районе перехода ВЛ через горную реку Аварское Койсу», — отметили в пресс-службе.

В 16:22 все обесточенные потребители были запитаны.

Энергетика
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в матче премьер-лиги
СКР завел дело на перевозчика после столкновения маршрутки и электрички в Крыму
Электроснабжение горных районов Дагестана восстановлено
В ДТП с участием автобуса под Ставрополем погибла женщина
Фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Крыму
В Карачаево-Черкесии два человека сорвались со скалы, один из них погиб

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале