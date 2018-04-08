Четыре горных района Дагестана остались без света

Дагестан

Распечатать

Ночью 8 апреля в четырех районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии

«В 2:30 поступила информация о том, что в четырех районах (Цунтинский, Тляратинский, Бежтинский участок и частично Шамильский район) произошло аварийное отключение электроэнергии», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Ремонтные работы начались в 7 часов утра, их планируется завершить к 13 часам.

Энергетика
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На конференции в Краснодаре обсудили использование плазмолифтинга в гинекологии и паллиативной медицине
В Краснодаре участок Новороссийской закроют на неделю для финишного асфальтирования
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России
Четыре горных района Дагестана остались без света
Православные христиане празднуют Пасху
Сборная России по хоккею проиграла Германии во втором матче Евровызова в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале