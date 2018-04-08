Четыре горных района Дагестана остались без света

Ночью 8 апреля в четырех районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии

«В 2:30 поступила информация о том, что в четырех районах (Цунтинский, Тляратинский, Бежтинский участок и частично Шамильский район) произошло аварийное отключение электроэнергии», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Ремонтные работы начались в 7 часов утра, их планируется завершить к 13 часам.