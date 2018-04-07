Футболисты «Кубани» на своем поле обыграли «Зенит-2»
«Кубань» 7 апреля провела матч 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги против петербургского «Зенита-2»
Игра прошла на стадионе «Кубань» и завершлиась победой хозякев поля — 1:0. Единственный гол встречи на 90-й минуте забил защитник «Кубани» Азат Байрыев.
По итогам 31 тура краснодарцы заработали 40 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Следующий матч желто-зеленые проведут 11 апреля в гостях у воронежского «Факела».
Отметим, ранее сегодня ФК «Краснодар» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Зенитом» в матче РФПЛ, а «Локомотив-Кубань» уступил в северной столице уступил баскетболистам «Зенита».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.