Футболисты «Кубани» на своем поле обыграли «Зенит-2»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Кубань» 7 апреля провела матч 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги против петербургского «Зенита-2»

Игра прошла на стадионе «Кубань» и завершлиась победой хозякев поля — 1:0. Единственный гол встречи на 90-й минуте забил защитник «Кубани» Азат Байрыев.

По итогам 31 тура краснодарцы заработали 40 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч желто-зеленые проведут 11 апреля в гостях у воронежского «Факела».

Отметим, ранее сегодня ФК «Краснодар» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Зенитом» в матче  РФПЛ, а «Локомотив-Кубань» уступил в северной столице уступил баскетболистам «Зенита».

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