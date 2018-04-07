«Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Зениту»

Краснодарский край, Вся Россия

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 7 апреля провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях у петербургского «Зенита»

Игра прошла на паркете СК «Юбилейный» и завершилась со счетом 79:78 (22:17, 19:24, 18:25, 20:12).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Джо Рэгрланд, набравший 15 очков. Еще 12 очков на счету Марди Коллинза, Тревор Лэйси и Фрэнк Элегар заработали по 11 очков.

После этого матча железнодорожники опустились на четвертую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав победу в 13 матчах и проиграв 6 поединков.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 10 апреля в Краснодаре. В первом матче финала Еврокубка «Локо» встретится с турецкой «Дарушшафакой».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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