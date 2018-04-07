В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме 7 апреля произошло схождение благодатного огня
В Великую субботу в храме собрались тысячи паломников из разных стран, среди них делегация фонда Андрея Первозванного. Россияне спецрейсом доставят благодатный огонь к пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.
Во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила III, священный огонь появился в кувуклии — часовне над местом погребения Иисуса. После схождения огня патриарх передал святыню верующим.
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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Он ежегодно загорается по молитвам духовенства и паломников в самый строгий день поста — Великую субботу, передает RT. Православные верят, что, если огонь когда-нибудь не появится, это ознаменует начало последних времен.
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