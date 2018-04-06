В парках Краснодара пройдут праздничные пасхальные мероприятия

В Краснодаре 8 апреля в четырех городских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия и развлекательные программы

В парке им. 30-летия Победы на главной аллее с 12 часов организуют конкурсы рисунка для детей «Пасха в красках», мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров и поделок «Атмосфера мастерства», пройдут музыкальные и игровые программы.

В Чистяковской роще на центральной аллее в 12 часов стартует познавательная игровая программа «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!». Ее продолжит пасхальный концерт хора народной песни «Кубаночка» «Воистину Воскресе!», подготовленный специалистами городского Дома культуры Западного округа. В 14:00 состоится концерт инструментальной музыки Дома творчества им. В. Высоцкого «Мелодии Весны».

В парке «Солнечный остров» с 12 часов начнется мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров, поделок и украшений «Украсить пасхальное дерево», продолжится праздник концертом «Самый лучший день» и тематической конкурсно-игровой программой.

В Городском Саду также пройдут игровые и музыкальные программы — детская развлекательная программа «Дети да родители славят Христа Спасителя», концерт «Поют города да веси: Христос Воскресе!». Завершится мероприятие танцевальным вечером для людей старшего возраста.

Кроме того, на площадке при Храме Сергея Радонежского по ул. Гаврилова,96/1 с 10:00 в ходе театрализованных игровых программ можно будет больше узнать об истории православного праздника.

Вечером праздничные мероприятия пройдут в Пашковском Доме культуры, где состоится концерт «И восходит солнце», и в Зрительном зале ст. Елизаветинской, где пройдет театрализованный концерт, организованный совместно с воскресной школой храма Покрова пресвятой Богородицы.

«Все городские парки подготовились к началу весенне-летнего сезона и Пасхе, чтобы краснодарцы и гости кубанской столицы смогли интересно провести время, стать участниками развлекательных мероприятий и тематических программ, подготовленных учреждениями культуры Краснодара, которые, уверены, будут интересны горожанам всех возрастов», — отметила начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.