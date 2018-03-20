В Сочи сборная России по хоккею проведет два матча с Германией

Национальная сборная России по хоккею 6 и 7 апреля проведет две игры против команды Германии в рамках Еврочелленджа

Матчи состоятся в ледовом дворце «Большой». 6 апреля поединок начнется в 19:30, на следующий день команды выйдут на лед в 17:00, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир, который традиционно проводится в апреле с 2011 года. Соревнования проходят в формате спаренных матчей, в которых участвуют сборные 12 стран. Игры Еврочелленджа служат этапом подготовки к чемпионату мира, который в этом году будет проходить в Дании с 4 по 20 мая.

Как сообщали Юга.ру, в феврале хоккейная команда из России завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии.