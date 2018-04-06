Жителей Кубани предупредили о лавиноопасности в горах

В Краснодарском крае с 6 по 9 апреля будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 9 апреля будет лавиноопасно в горах на отметках выше 2000 метров над уровнем моря.

Туристам рекомендовали соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°, а если склон без кустарников и деревьев — при крутизне более 20°. На склонах крутизной более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

Как сообщали Юга.ру, на горнолыжных курортах Красной Поляны 4 апреля из-за рекордно теплой весны начали закрывать горнолыжные трассы.