Подозреваемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге имел противоядие

В Таганроге при обыске дома Владислава Шульги, которого подозревают в отравлении таллием сотрудников завода имени Бериева, был обнаружен антидот

Мужчина боялся, что он сам может отравиться таллием.

«Противоядие от отравления таллием нашли в стеклянной емкости. Сначала подозреваемый сообщил, что в емкости находится жидкость для чистки радиатора, но экспертиза показала, что это антидот», — сообщил 161.ru источник, знакомый с ходом следствия.

По одной из версий, позреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — накануне задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).