В Краснодаре на Новороссийской начали асфальтировать съезды и заездные карманы

В Краснодаре власти отчитались о ходе ремонта улицы Новороссийской

С начала недели на улице идет чистовое асфальтирование участка от улицы Северной до Шевченко. Асфальт укладывают вдоль тротуаров, в местах парковок и на подъездах к улице Новороссийской с Северной и Шевченко. Следующим этапом станет асфальтирование проезжей части.

«Общая готовность капитально ремонтируемого участка ул. Новороссийской — 94%. К укладке финишного слоя асфальта подрядчик приступил 3 апреля. Перед ним поставлена задача — форсировать работы, чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли полноценно пользоваться этим важным участком улично-дорожной сети», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.