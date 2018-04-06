В Краснодаре на Новороссийской начали асфальтировать съезды и заездные карманы
В Краснодаре власти отчитались о ходе ремонта улицы Новороссийской
С начала недели на улице идет чистовое асфальтирование участка от улицы Северной до Шевченко. Асфальт укладывают вдоль тротуаров, в местах парковок и на подъездах к улице Новороссийской с Северной и Шевченко. Следующим этапом станет асфальтирование проезжей части.
«Общая готовность капитально ремонтируемого участка ул. Новороссийской — 94%. К укладке финишного слоя асфальта подрядчик приступил 3 апреля. Перед ним поставлена задача — форсировать работы, чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли полноценно пользоваться этим важным участком улично-дорожной сети», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.
По Новороссийской укладывают финишный слой асфальта со стороны Северной — асфальтируют заездные карманы и прилегающие к ним участки проезжей части. К концу недели планируют закончить работы на железнодорожном переезде в районе улицы Шевченко. Со следующей недели ремонтные бригады приступят к укладке финишного слоя асфальта по всей ширине и на всем протяжении ремонтируемого участка.
«Кроме того, по улице Новороссийской в настоящее время ведутся пусконаладочные работы на установленных светофорных объектах, а также на насосной станции построенного участка ливневой канализации», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, на совещании в Законодательном собрании края рассказали, что ремонт Новороссийской планируют завершить 25 апреля. Работы должны были завершиться в декабре 2017 года, но, по данным ЗСК, ремонт затормозили погодные условия, некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании. За просрочку работ на объект наложили штраф — 185 млн рублей.
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