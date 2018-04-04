В Краснодаре ремонт Новороссийской планируют завершить 25 апреля
В Краснодаре на совещании в Законодательном собрании края назвали дату окончания ремонта улицы Новороссийской
Работы там планируют завершить 25 апреля, хотя изначальный срок был в декабре 2017 года.
«За просрочку работ на объект наложен штраф — 185 млн рублей. Погодные условия, некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании — это лишь немногое из того, что затормозило работу», — сообщает пресс-служба ЗСК.
Депутаты запросили график работ на улице. Очередное совещание по теме ремонта дорог в Краснодаре назначили на следующую неделю.
Как сообщали Юга.ру, 3 апреля на улице Новороссийской начали финальную укладку асфальта. Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что к концу недели панируется выполнить около 60% работ. После асфальтирования на дорогу нанесут дорожную разметку.
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