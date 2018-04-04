В Краснодаре ремонт Новороссийской планируют завершить 25 апреля

В Краснодаре на совещании в Законодательном собрании края назвали дату окончания ремонта улицы Новороссийской

Работы там планируют завершить 25 апреля, хотя изначальный срок был в декабре 2017 года.

«За просрочку работ на объект наложен штраф — 185 млн рублей. Погодные условия, некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании — это лишь немногое из того, что затормозило работу», — сообщает пресс-служба ЗСК.

Депутаты запросили график работ на улице. Очередное совещание по теме ремонта дорог в Краснодаре назначили на следующую неделю.