В Краснодаре ремонт Новороссийской планируют завершить 25 апреля

Краснодарский край

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В Краснодаре на совещании в Законодательном собрании края назвали дату окончания ремонта улицы Новороссийской

Работы там планируют завершить 25 апреля, хотя изначальный срок был в декабре 2017 года.

«За просрочку работ на объект наложен штраф — 185 млн рублей. Погодные условия, некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании — это лишь немногое из того, что затормозило работу», — сообщает пресс-служба ЗСК.

Депутаты запросили график работ на улице. Очередное совещание по теме ремонта дорог в Краснодаре назначили на следующую неделю.

Как сообщали Юга.ру, 3 апреля на улице Новороссийской начали финальную укладку асфальта. Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что к концу недели панируется выполнить около 60% работ. После асфальтирования на дорогу нанесут дорожную разметку.

Дороги ЗСК Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре ремонт Новороссийской планируют завершить 25 апреля

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