В Адыгее выявили нарушения в обеспечении доступа к берегам горных рек

Адыгея

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В Майкопском районе органы местного самоуправления нарушили права граждан на беспрепятственный доступ к водным объектам

Прокуратура Майкопского района установила, что органы местного самоуправления заключили четыре договора аренды земельных участков, находящихся в береговых полосах рек Курджипс, Гиага и Келермес.

«В нарушение требований закона договоры аренды земельных участков не содержат условия об обеспечении свободного доступа граждан к береговой полосе рек. Это влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на беспрепятственный доступ к водным объектам», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Прокуратура района направила в суд иски с требованиями дополнить договоры аренды условиями об обязанности арендатора обеспечить свободный доступ граждан к водным объектам.

Как сообщали Юга.ру, ранее прокуратура Майкопского района потребовала вернуть в муниципальную собственность два участка земли на берегу реки Белой в районе станицы Даховской.

Недвижимость Прокуратура
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