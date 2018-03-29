В Адыгее незаконно продали земельные участки у береговой полосы

Прокуратура Майкопского района Адыгеи потребовала вернуть в муниципальную собственность два земельных участка на берегу реки Белой в районе станицы Даховской

Земля была незаконно передана в собственность частному лицу, считают в прокуратуре.

Установлено, что администрация Даховского сельского поселения в нарушение требований законодательства предоставила гражданину в собственность за плату два земельных участка площадью 943 кв. метра и 1500 кв. метров. Часть находится в береговой полосе реки Белой.

При таких обстоятельствах нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Направлены иски о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными.