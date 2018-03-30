На Крымском мосту установят шумозащитные экраны

Вдоль трассы Крымского моста идет установка акустических экранов для снижения шумовой нагрузки

Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, которые примыкают к берегам Керченского пролива.

«Согласно проекту, шумопоглощающие экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке длиной более 700 метров от таманского берега. Также экраны появятся со стороны мыса Ак-Бурун на участке более 1,3 км от керченского берега», — рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

Экраны — это несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас сделан из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент выполнен из минераловатной плиты, которая устойчива к ветру, влаге, огню. Для предотвращения деформаций от ударов камней панели имеют ребра жесткости.

Планируется, что аналогичные экраны установят на определенных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Для снижения акустической нагрузки по специальной шумозащитной схеме высадят деревья, сообщается на сайте «Крымский мост».