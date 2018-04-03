Обвиняемых в хищениях дагестанских экс-чиновников оставили в СИЗО до конца июня

Бывшие высокопоставленные чиновники Дагестана, обвиняемые в хищениях бюджетных средств, останутся в СИЗО еще на три месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия об продлении в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июня. При этом оснований для удовлетворения ходатайств адвокатов о смягчении меры пресечения на более мягкую суд не нашел, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане по факту хищения бюджетных денег задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

Им предъявили обвинение по статье о мошенничестве. По данным следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана, в результате чего бюджету республики был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.

Всех четверых доставили в Москву и арестовали. Никто из фигурантов свою вину не признает.

3 апреля стало известно, что в деле бывшего врио главы правительства Дагестана появился новый эпизод — о превышении должностных полномочий, в результате чего республике был причинен ущерб в размере 1,3 млрд рублей.