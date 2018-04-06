В Адыгее внедрят стандарт развития конкуренции

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам участия в заседании Госсовета РФ назвал приоритетной задачу по внедрению стандарта развития конкуренции

По его словам, стандарт представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкурентной среды, организацию и проведение торгов, предусмотренных антимонопольным законодательством, создание условий для ведения и развития предпринимательства, увеличения доли закупок и госзаказов у бизнеса.

Так, в целях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году в республике направлено 432 млн рублей 191 субъекту. В создаваемом агробизнес-инкубаторе в прошлом году было размещено шесть резидентов, которым по льготной цене предоставлены в аренду производственные площади и офисные помещения.

Продолжается работа по продвижению продукции местных товаропроизводителей через крупные торговые сети, ярмарки. В результате в 2017 году проведено 670 продовольственных ярмарок, что на 23 ярмарки больше, чем в 2016 году.

«У нас организован ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики. Предусмотрена система поощрений муниципальных образований, которые показывают лучшие результаты в развитии конкуренции и привлечении инвестиций. Развитая конкурентная среда позволит привлечь больше участников рынка, положительно отразится на благосостоянии населения. Но здесь важно обратить внимание на повышение качества производимых товаров и услуг, особенно в социальной сфере», — отметил Мурат Кумпилов.