На Ставрополье в 2018 году обновят 122 км дорог

Ставропольский край

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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» планирует в 2018 году привести в порядок 122 км дорог в Ставропольском крае

В программу ремонта на 2018 год включили капитальный ремонт 13 км на подъезде к Ставрополю и участка автодороги А-157 Минеральные Воды — Кисловодск протяженностью 6 км. В Пятигорске построят 6 м нового участка обходной дороги.

В регионе на 80 км трасс уложат сантиметровый защитный слой, повышающий сцепление с дорогой: обновят трассы на участках в направлении Махачкалы, Зеленокумска, Черкесска и Элисты. На федеральной дороге Ставрополья установят один современный светофор с кнопкой вызова.

Всего на Северном Кавказе в этом году обновят 290 км дорог и 19 мостовых сооружений.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ» отметили, что 81% федеральных трасс соответствует нормативному состоянию.

Дороги Ремонт дорог Строительство
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