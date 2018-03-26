Замминистра экономического развития Ставрополья отправили под домашний арест

Промышленный районный суд 24 марта заключил под домашний арест первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпу

Пресс-секретарь краевого суда Елена Чурюда сообщила «Интерфаксу», что замминистра подозревают в десятикратном завышении стоимости госконтракта.

Кильпа будет находиться под домашним арестом до 20 мая.

Как сообщали Юга.ру, замминистра экономического развития Ставрополья заподозрили в злоупотреблении полномочиями.