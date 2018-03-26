Замминистра экономического развития Ставрополья отправили под домашний арест
Промышленный районный суд 24 марта заключил под домашний арест первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпу
Пресс-секретарь краевого суда Елена Чурюда сообщила «Интерфаксу», что замминистра подозревают в десятикратном завышении стоимости госконтракта.
Кильпа будет находиться под домашним арестом до 20 мая.
Как сообщали Юга.ру, замминистра экономического развития Ставрополья заподозрили в злоупотреблении полномочиями.
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