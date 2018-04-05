В Дагестане в отношении бывшего сотрудника полиции завели уголовное дело за избиение несовершеннолетнего

Следствие установило, что в Дербенте 24 февраля полицейский на автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции «Южной». В это время там стоял 16-летний местный житель, который не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Полицейским в грубой форме сделал подростку замечание.

Затем правоохранитель вышел из автомобиля и догнал несовершеннолетнего, ударил его и насильно затолкнул в салон. После неоднократных просьб потерпевшего полицейский прекратил бить мальчика.

Сейчас по делу проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.