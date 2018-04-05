В Дагестане на экс-полицейского завели уголовное дело за избиение подростка

Дагестан

Распечатать

В Дагестане в отношении бывшего сотрудника полиции завели уголовное дело за избиение несовершеннолетнего

Следствие установило, что в Дербенте 24 февраля полицейский на автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции «Южной». В это время там стоял 16-летний местный житель, который не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Полицейским в грубой форме сделал подростку замечание.

Затем правоохранитель вышел из автомобиля и догнал несовершеннолетнего, ударил его и насильно затолкнул в салон. После неоднократных просьб потерпевшего полицейский прекратил бить мальчика.

Сейчас по делу проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Дети Полиция Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Кубани начальником Росгвардии стал Евгений Меркушин
В Краснодаре на стройплощадке подрались около 20 рабочих
В Дагестане на экс-полицейского завели уголовное дело за избиение подростка
Васильев уволил главу Агентства по дорожному хозяйству Дагестана
Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 26 рублей
В Динском районе в тепличном комплексе выявили 56 нелегальных мигрантов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале