Во Владикавказе таксист продавал наркотики своим пассажирам

Северная Осетия

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Сотрудники оперативных служб задержали во Владикавказе таксиста, подозреваемого в перевозке наркотических веществ

В полицию поступила информация о причастности 29-летнего жителя села Кадгарон к незаконному обороту наркотиков. Мужчина подрабатывал частным извозом и при этом продавал пассажирам наркотическое вещество растительного происхождения.

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Во время очередной сделки сотрудники уголовного розыска УМВД России по Владикавказу задержали злоумышленника с поличным. При досмотре у мужчины нашли марихуану и деньги, полученные за продажу наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Следствие ведется, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной Осетии.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону таксиста осудили за торговлю героином и марихуаной. В Ростове полицейские нашли наркотики в ботинке у пассажирки такси.

Наркотики Полиция Такси
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