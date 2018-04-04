Во Владикавказе таксист продавал наркотики своим пассажирам

Сотрудники оперативных служб задержали во Владикавказе таксиста, подозреваемого в перевозке наркотических веществ

В полицию поступила информация о причастности 29-летнего жителя села Кадгарон к незаконному обороту наркотиков. Мужчина подрабатывал частным извозом и при этом продавал пассажирам наркотическое вещество растительного происхождения.

Во время очередной сделки сотрудники уголовного розыска УМВД России по Владикавказу задержали злоумышленника с поличным. При досмотре у мужчины нашли марихуану и деньги, полученные за продажу наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Следствие ведется, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной Осетии.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону таксиста осудили за торговлю героином и марихуаной. В Ростове полицейские нашли наркотики в ботинке у пассажирки такси.