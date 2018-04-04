Центр Ростова перекроют 1 мая

В Ростове 1 мая будут перекрыты центральные улицы из‑за массовых мероприятий

Из-за проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий будет прекращено движение транспорта в районе площади Театральной на участке от ул. Верхненольной до пр. Театрального (с вечера 30 апреля до 17:00 1 мая), на улице Большой Садовой на участке от пр. Буденновского до пр. Театрального (1 мая с 9:00 до 13:00) и на участке от ул. Максима Горького до ул. Социалистической (1 мая с 08:30 до 17:00), сообщает пресс-служба администрации города.

В апреле последняя рабочая неделя будет шестидневной, за ней последуют четыре выходных в честь Дня весны и труда. В честь празднования 9 Мая переносов не запланировано.