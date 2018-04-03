В России первая рабочая неделя мая продлится два дня

Роструд напомнил, сколько в 2018 году россияне будут отдыхать на первомайские праздники

В апреле последняя рабочая неделя будет шестидневной, за ней последуют четыре выходных в честь Дня весны и труда.

Как сообщали Юга.ру, ранее Минтруд выступил с инициативой перенести несколько выходных дней в 2018 году. Впоследствии Правительство РФ утвердило план переноса нерабочих дней.

Так, субботу, 28 апреля, решили сделать рабочей, а выходной перенести на понедельник, 30 апреля. 2 мая сделали нерабочим днем, так как на него перенесли праздничный выходной с 7 января. Таким образом, на следующей неделе россияне будут работать два дня — 3 и 4 мая.