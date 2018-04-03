В России первая рабочая неделя мая продлится два дня

Вся Россия

Распечатать

Роструд напомнил, сколько в 2018 году россияне будут отдыхать на первомайские праздники

Смотрите фоторепортаж:

В апреле последняя рабочая неделя будет шестидневной, за ней последуют четыре выходных в честь Дня весны и труда.

Как сообщали Юга.ру, ранее Минтруд выступил с инициативой перенести несколько выходных дней в 2018 году. Впоследствии Правительство РФ утвердило план переноса нерабочих дней.

Так, субботу, 28 апреля, решили сделать рабочей, а выходной перенести на понедельник, 30 апреля. 2 мая сделали нерабочим днем, так как на него перенесли праздничный выходной с 7 января. Таким образом, на следующей неделе россияне будут работать два дня — 3 и 4 мая.

Читайте также:

В честь празднования 9 Мая переносов не запланировано. День Победы, который выпадает на среду, будут праздновать только один день, передает RT.

1 Мая Праздники
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Дагестане врио заместителя премьера Идрисову поручили курировать Махачкалу
Суд арестовал финансового директора ФК «Кубань»
В Махачкале нашли скелет убитого мужчины
Ростовского предпринимателя осудили за контрабанду оружия
После массового отравления таллием суд обязал таганрогский завод контролировать качество воды
Дагестанский экс-полицейский рассказал о том, как его пытали коллеги

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале