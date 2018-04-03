На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодарском крае с 4 по 5 апреля синоптики спрогнозировали заморозки
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 4 и 5 апреля местами по югу и в центральных районах Кубани ожидаются заморозки до -1...-2 °С.
Из-за этого увеличивается риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений, отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Чтобы защитить растения, их следует укрыть полимерной пленкой, соломой и нетканым материалом, например спанбондом. Для спасения молодых всходов от заморозков растения укрывают материалами с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой или соломенными или тростниковыми матами.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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