В Дагестане врио заместителя премьера Идрисову поручили курировать Махачкалу

Дагестан

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев поручил закрепить кураторство по вопросам, касающимся Махачкалы, за отдельным вице-премьером

Им назначен Гасан Идрисов. Планируется, что он будет заниматься обеспечением более эффективного взаимодействия администрации Махачкалы с республиканскими министерствами и ведомствами. Идрисов заявил, что это позволит оперативно реагировать на проблемы города, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

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