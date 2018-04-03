В Дагестане врио заместителя премьера Идрисову поручили курировать Махачкалу
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев поручил закрепить кураторство по вопросам, касающимся Махачкалы, за отдельным вице-премьером
Им назначен Гасан Идрисов. Планируется, что он будет заниматься обеспечением более эффективного взаимодействия администрации Махачкалы с республиканскими министерствами и ведомствами. Идрисов заявил, что это позволит оперативно реагировать на проблемы города, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана назначили Валерия Горнака.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.