В Дагестане уполномоченным по правам человека стал Джамал Алиев

Дагестан

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Депутаты Народного собрания Дагестана 29 марта назначили уполномоченным по правам человека Джамала Алиева

Кандидатуру Алиева в парламент внес временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Депутаты одобрили кандидатуру. После этого Алиев принес присягу.

Джамал Алиев является выпускником юридического факультета Дагестанского государственного университета. С 2009 по 2011 год он был помощником дагестанского омбудсмена. После этого перешел на работу в Махачкалинский морской торговый порт, сообщает пресс-служба главы Республики Дагестан.

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Как сообщали Юга.ру, ранее должность уполномоченного по правам человека в РД занимала нынешний министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова. В феврале ее назначили заместителем председателя правительства — министром образования и науки региона.

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