Первым замруководителя администрации главы и правительства Дагестана стал Валерий Горнак

На должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана назначили Валерия Горнака

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в январе отстранили от должности врио вице-премьера Билала Омарова. Против чиновника возбудили три уголовных дела. В марте Омарова сняли с должности.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики. Министром сельского хозяйства Дагестана назначили бывшего секретаря Совбеза республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.