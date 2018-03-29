Первым замруководителя администрации главы и правительства Дагестана стал Валерий Горнак
На должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана назначили Валерия Горнака
Соответствующий указ 29 марта подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Указ уже вступил в силу, сообщает РИА «Дагестан».
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Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в январе отстранили от должности врио вице-премьера Билала Омарова. Против чиновника возбудили три уголовных дела. В марте Омарова сняли с должности.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики. Министром сельского хозяйства Дагестана назначили бывшего секретаря Совбеза республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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