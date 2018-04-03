На Ставрополье в сарае обнаружили подозреваемого в убийстве полицейского

Ставропольский край

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В Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции

Подозреваемого обнаружили в хозяйственной постройке одного из частных домов в селе Золотаревке Ипатовского района. Там мужчина пытался скрыться от следствия. Узнав о прибытии правоохранителей, он попытался покончить жизнь самоубийством. Эти действия пресекли оперативники, они вызвали скорую медицинскую помощь.

Подозреваемого доставили в больницу. Отмечается, что как только его состояние стабилизируется, с мужчиной начнут работать следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье в багажнике машины нашли тело полицейского с ножевыми ранениями.

Полиция Следственный комитет Убийство
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