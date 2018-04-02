На Ставрополье в багажнике машины нашли тело полицейского с ножевыми ранениями

В Ипатовском районе Ставропольского края правоохранители обнаружили автомобиль, в котором было тело полицейского

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Установлено, что 31 марта полицейский уехал из дома на своей машине. Через сутки его автомобиль остановили в Ипатовском районе, за рулем находился неизвестный, которому удалось скрыться. При осмотре машины в багажнике обнаружили тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи вместе с оперативниками разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По указанию генерал-лейтенанта полиции Александра Олдака создали специальную группу для установления местонахождения подозреваемого. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Граждан, которые обладают информацией о происшествии, просят сообщить по телефонам: 8 (86542) 224-70, 8 (86542) 577-22, 02 или 102.