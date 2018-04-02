Донской губернатор сообщил о сотнях нарушений, выявленных при проверках после пожара в Кемерове

Ростовская область

Распечатать

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о первых итогах проверок торговых центров, магазинов и развлекательных заведений в регионе

В эфире телеканала «Дон24» Голубев рассказал, что за неделю специалисты проверили 168 объектов, на которых выявили более 630 нарушений. Часть из них уже устранена.

«Это и захламленные пути выходов, и не срабатывающая сигнализация, неправильная организация информирования в случае возникновения ЧС», — уточнил губернатор, подчеркнув, что проверки будут продолжаться.

Читайте также:

Он отметил, что задача всех структур, имеющих отношение к проблеме — обеспечить не только выявление проблем, но и их полную ликвидацию, а также не ослаблять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в дальнейшем.

Контроль за организацией проверок поручен персонально главам муниципальных образований.

Как сообщали Юга.ру, проверки ТРЦ и кинотеатров в Ростовской области начались после пожара в торговом центре в Кемерове, в котором погибли 64 человека. Проверки продолжатся до 16 апреля.

Василий Голубев Торговля
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре гендиректор бывшей СК «Родина» осужден за хищение 65 млн рублей дольщиков ЖК «Багратион»
Донской губернатор сообщил о сотнях нарушений, выявленных при проверках после пожара в Кемерове
Галицкий: «Краснодар» возглавит тренер молодежной команды Мурад Мусаев
На Кубани 17 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей
Губернатор Кубани назвал сгоревшую в Сочи пятиэтажку самостроем
«Курорты Северного Кавказа» заподозрили в хищении из бюджета более 3 млн рублей, выделенных на фотографии

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале