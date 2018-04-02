Донской губернатор сообщил о сотнях нарушений, выявленных при проверках после пожара в Кемерове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о первых итогах проверок торговых центров, магазинов и развлекательных заведений в регионе

В эфире телеканала «Дон24» Голубев рассказал, что за неделю специалисты проверили 168 объектов, на которых выявили более 630 нарушений. Часть из них уже устранена.

«Это и захламленные пути выходов, и не срабатывающая сигнализация, неправильная организация информирования в случае возникновения ЧС», — уточнил губернатор, подчеркнув, что проверки будут продолжаться.