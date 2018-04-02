Донской губернатор сообщил о сотнях нарушений, выявленных при проверках после пожара в Кемерове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о первых итогах проверок торговых центров, магазинов и развлекательных заведений в регионе
В эфире телеканала «Дон24» Голубев рассказал, что за неделю специалисты проверили 168 объектов, на которых выявили более 630 нарушений. Часть из них уже устранена.
«Это и захламленные пути выходов, и не срабатывающая сигнализация, неправильная организация информирования в случае возникновения ЧС», — уточнил губернатор, подчеркнув, что проверки будут продолжаться.
Он отметил, что задача всех структур, имеющих отношение к проблеме — обеспечить не только выявление проблем, но и их полную ликвидацию, а также не ослаблять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в дальнейшем.
Контроль за организацией проверок поручен персонально главам муниципальных образований.
Как сообщали Юга.ру, проверки ТРЦ и кинотеатров в Ростовской области начались после пожара в торговом центре в Кемерове, в котором погибли 64 человека. Проверки продолжатся до 16 апреля.
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