«Курорты Северного Кавказа» заподозрили в хищении из бюджета более 3 млн рублей, выделенных на фотографии

После прокурорской проверки на АО «Курорты Северного Кавказа» завели уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 3,2 млн рублей

Нарушение выявили во время проверки исполнения компанией законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туркластера.

«Установлено, что АО "КСК" в 2015 году в ИФНС России по Пятигорску представлена декларация по налогу на добавленную стоимость, в которой была незаконно учтена сумма затрат по заключенному с ООО "Красивая страна" договору стоимостью 21 млн рублей на создание художественных фотографий, работы по которому данным обществом не выполнялись. В результате АО "КСК" незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело возбуждено ГУ МВД России по Ставропольскому краю по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер). В настоящее время проект туркластера под управлением КСК включает следующие внесезонные туристское-рекреационные комплексы: «Армхи» и «Цори» в Ингушетии, «Матлас» в Дагестане, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне, «Каспийский прибрежный кластер». Основным акционером является государство в лице АО «Особые экономические зоны». Также среди учредителей крупнейшие банки страны — ПАО Сбербанк России и «Внешэкономбанк».

Сейчас компания находится под управлением Минкавказа РФ.