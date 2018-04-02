В Сочи мужчину будут судить за нападение на сотрудников скорой помощи

В Сочи завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудников скорой

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Адлерском районе курорта пьяный мужчина во время конфликта напал на прибывших по вызову фельдшера и водителя скорой помощи. Всего в Сочи в феврале-марте четыре сотрудника скорой помощи подверглись нападению со стороны пациентов