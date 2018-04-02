В Сочи отметят Всемирный день распространения информации об аутизме

Комплекс «Адлер-Арена» в Олимпийском парке Сочи вечером 2 апреля окрасится в синий цвет

Акция будет проходить с 20:00 до 22:00.

«Таким образом курорт присоединится к символической акции "Зажги синим" (Light It Up Blue), которая уже 10 лет проводится по всему миру и приурочена ко Всемирному дню распространения информации об аутизме», — рассказали организаторы.

Синий — официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks, которая придумала эту акцию.

В этом году курорт впервые присоединится к акции, инициатором выступила сочинская НКО «Радуга Сочи», которая объединяет семьи, воспитывающие детей с особенностями развития и проводит работу по привлечению общественности и властей к решению проблем людей с расстройствами аутистического спектра.