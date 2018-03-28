В краснодарском КЦ «Типография» пройдет неделя информирования об аутизме
2 апреля — Международный день информирования об аутизме. С 1 по 8 апреля в культурном центре «Типография» пройдет неделя информирования об аутизме
Краснодарский социальный проект «Открытая среда» организует серию просветительских мероприятий к этой дате.
1 апреля в 14:00 откроется выставка краснодарских фотохудожников Веты Цукахиной и Дениса Михайлевского «Специальный интерес». Их работы посвящены детям с аутизмом, которые живут в Краснодаре, их любимым игрушкам и книгам. На фотография зрители увидят воспитанников социального проекта «Открытая среда», волонтеров и родителей детей с аутизмом. Кроме того, в экспозицию войдут фотоработы одной из воспитанниц проекта — Марии Мухатдиновой, молодой девушки с атипичным аутизмом.
4 апреля в 13:00 в «Типографии» организуют адаптированный кинопоказ для детей с аутизмом. Для адаптированного кинопоказа нужны специальные условия — приглушенный свет и звук, наличие сенсорной зоны и волонтеров-тьюторов для помощи детям. Запись на адаптированный показ обязательна по телефону +7 (938) 43-18-740.
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7 апреля в 17:00 пройдет круглый стол «Трудовая адаптация» — на нем волонтеры проекты «Открытая среда», представители бизнеса и родители детей с аутизмом расскажут о том, как проходят стажировки высокофункциональных подростков с аутизмом в краснодарских кафе и столярной мастерской. Это новый опыт для Краснодара, так как ранее ни одна общественная организация не занималась адаптированными стажировками.
Тема трудовой адаптации особенно важна, так как не существует государственных программ для получения образования или трудовых навыков для людей с аутизмом, которым исполнилось 18 лет. На круглый стол приглашаются родители детей с аутизмом, представители СМИ и общественных организаций.
8 апреля в 13:00 руководитель проекта «Открытая среда» Анна Сметана, ABA‑терапевт и сестра подростка с аутизмом, расскажет об особенностях восприятия людей с расстройством аутистического спектра, о способах взаимодействия с ними. Также Анна расскажет, как развиваются научные исследования об аутизме, какие методы терапии и адаптации существуют на сегодняшний день, и поделится опытом организации инклюзивного обучения в обычных школах.
Культурный центр «Типография» расположен по адресу: ул. Рашпилевская, 106 (3 этаж, вход со двора).
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