В краснодарском КЦ «Типография» пройдет неделя информирования об аутизме

2 апреля — Международный день информирования об аутизме. С 1 по 8 апреля в культурном центре «Типография» пройдет неделя информирования об аутизме

Краснодарский социальный проект «Открытая среда» организует серию просветительских мероприятий к этой дате. 1 апреля в 14:00 откроется выставка краснодарских фотохудожников Веты Цукахиной и Дениса Михайлевского «Специальный интерес». Их работы посвящены детям с аутизмом, которые живут в Краснодаре, их любимым игрушкам и книгам. На фотография зрители увидят воспитанников социального проекта «Открытая среда», волонтеров и родителей детей с аутизмом. Кроме того, в экспозицию войдут фотоработы одной из воспитанниц проекта — Марии Мухатдиновой, молодой девушки с атипичным аутизмом. 4 апреля в 13:00 в «Типографии» организуют адаптированный кинопоказ для детей с аутизмом. Для адаптированного кинопоказа нужны специальные условия — приглушенный свет и звук, наличие сенсорной зоны и волонтеров-тьюторов для помощи детям. Запись на адаптированный показ обязательна по телефону +7 (938) 43-18-740.