В Дагестане задержали напавшего на врача мужчину

Дагестан

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В Дагестане нашли мужчину, который ранил ножом врача республиканского ортопедо-травматического центра

Об этом сообщили «Интерфаксу» в больнице. Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас его допрашивает полиция.

Медики оценивают состояние пострадавшего врача как средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 30 марта у входа в республиканский ортопедо-травматический центр. В больницу никого временно не пускали из-за карантина, однако пришли посетители и просили открыть дверь. Произошла потасовка между врачами и посетителями, замглавврача по хозяйственной части хотел разнять их, но кто-то вонзил ему нож в ногу.

Махачкала Полиция
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