В Краснодаре полностью открыли движение по Садовому мосту

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 апреля открыли движение по Садовому мосту

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По словам мэра города Евгения Первышова, ремонт опередил график на четыре месяца — по контракту объект планировали сдать 11 августа.

В ближайшие 2-3 месяца на мосту завершат работы по освещению.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа 2017 года дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября по мосту перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили на несколько дней раньше запланированного. Для машин мост открыли 15 декабря 2017 года. В конце января власти сообщали, что мост готов на 78%.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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