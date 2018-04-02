В Краснодаре полностью открыли движение по Садовому мосту

В Краснодаре 2 апреля открыли движение по Садовому мосту

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По словам мэра города Евгения Первышова, ремонт опередил график на четыре месяца — по контракту объект планировали сдать 11 августа.

В ближайшие 2-3 месяца на мосту завершат работы по освещению.