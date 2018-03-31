На Дону двое мужчин распространяли наркотики в тубдиспансере
В Ростовской области возбудили два уголовных дела в отношении двух пациентов Шолоховского филиала противотуберкулезного клинического диспансера
Во время расследования установили, что в палате, где проходили лечение мужчины, продавали марихуану. Их преступные действия были пресечены.
«В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он болен открытой формой туберкулеза, другой заключен под стражу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Ход предварительного следствия по данным уголовным делам контролируется прокуратурой района.
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