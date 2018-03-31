На Дону двое мужчин распространяли наркотики в тубдиспансере

В Ростовской области возбудили два уголовных дела в отношении двух пациентов Шолоховского филиала противотуберкулезного клинического диспансера

Во время расследования установили, что в палате, где проходили лечение мужчины, продавали марихуану. Их преступные действия были пресечены.

«В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он болен открытой формой туберкулеза, другой заключен под стражу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ход предварительного следствия по данным уголовным делам контролируется прокуратурой района.