В Сочи задержали московского полицейского с кокаином и гашишем
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи полицейского из Москвы, у которого нашли наркотические вещества
Сотрудник УВД Москвы приехал на курорт в отпуск. 26 марта сотрудники ГИБДД по Краснодарскому краю задержали его в Лазаревском районе Сочи по подозрению в незаконном хранении наркотиков. У старшего лейтенанта полиции нашли более 50 граммов гашиша и 195 граммов порошка, в составе которого обнаружили кокаин.
Возбуждено уголовное дело. Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное законом, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи осудили жителя Екатеринбурга, который пытался сбыть на курорте кокаин.
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