Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи полицейского из Москвы, у которого нашли наркотические вещества

Сотрудник УВД Москвы приехал на курорт в отпуск. 26 марта сотрудники ГИБДД по Краснодарскому краю задержали его в Лазаревском районе Сочи по подозрению в незаконном хранении наркотиков. У старшего лейтенанта полиции нашли более 50 граммов гашиша и 195 граммов порошка, в составе которого обнаружили кокаин.

Возбуждено уголовное дело. Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное законом, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи осудили жителя Екатеринбурга, который пытался сбыть на курорте кокаин.