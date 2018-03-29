Одобрен проект четырехполосного объезда Анапы

Краснодарский край, Крым

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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции автодороги А-290, предусматривающий строительство четырехполосного объезда Анапы

Проект, получивший одобрение экспертов, предусматривает строительство нового участка трассы общей протяженностью 13,5 км с устройством четырехполосного движения и расчетной скоростью 120 км/ч. Также будут построены путепроводы и транспортные развязки.

«Реализация проекта позволит создать транспортный обход города-курорта Анапа, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Автодорога А-290 Новороссийск — Керчь длиной 166 км — трасса федерального значения, входящая в состав европейского маршрута E97. Дорога проходит по территории Новороссийска, Анапы и Темрюкского района. Дорог берет начало от М-4 и продолжает ее в направлении Крыма, обеспечивая как связь центральных регионов с полуостровами Крым и Тамань, так и связь между двумя крупными торговыми портами — Новороссийск и Тамань.

К финансированию строительства привлекут средства федерального бюджета.

Анапа Новороссийск Ремонт дорог
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