В Армавире 20-летний грабитель с ножом напал на АЗС и цветочный магазин

В Армавире полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойных нападениях

Сотрудник заправочной станции сообщил в полицию о нападении на организацию. Полицейские установили, что неизвестный мужчина, угрожая сотруднице АЗС ножом, похитил из кассы более 30 тыс. рублей и скрылся.

На злоумышленника составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам полиции. В течение получаса на улице в Армавире задержали молодого человека, похожего на разыскиваемого.

Задержанным оказался 20-летний местный житель. Проверка установила его причастность еще к одному разбойному нападению: неделей ранее парень похитил 10 тыс. рублей из цветочного магазина, также угрожая ножом.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Задержанный заключен под стражу. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.