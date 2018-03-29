В Сочи число школьников за два года увеличилось на 10 тыс. человек

Краснодарский край

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За два года число учащихся в школах Сочи превысило 60 тыс. человек

«Ежегодно детей в Сочи становится больше. В 2016 году было свыше 51 тысячи школьников, в этом году — уже более 60 тысяч», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В Сочи 15 тыс. школьников из-за перегрузки образовательных учреждений вынуждены учиться в две смены. Чтобы решить проблему, на курорте необходимо построить 14 новых школ. Пока Сочи второй по краю в списке по количеству детей, которые учатся во вторую смену.

Как сообщали Юга.ру, численность населения Сочи значительно выросла и превысила 502 тыс. человек. После Олимпиады 2014 года прирост населения составил 200 тыс. человек.

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