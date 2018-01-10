В Сочи для ликвидации второй смены необходимо построить 14 новых школ

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру

В Сочи 15 тыс. школьников из-за перегрузки образовательных учреждений вынуждены учиться в две смены

Чтобы решить проблему, на курорте необходимо построить 14 новых школ. Об этом 10 января сообщила вице-губернатор Анна Минькова на открытии блока начальной школы № 100. Минькова отметила, что пока Сочи второй по краю в списке по количеству детей, которые учатся во вторую смену.

«Новая школа ко многому обязывает. Мне бы хотелось, чтобы учителя здесь постоянно повышали квалификацию и давали детям новые знания, соответствующие всем современным требованиям», — цитирует Минькову пресс-служба мэрии Сочи.

12 января за новые парты сядут 500 детей, которые ранее обучались в основном корпусе школы № 100. Таким образом, все 1,8 тыс. учеников теперь будут учиться в первую смену.

В 2018 году планируется начать возведение школы на Мамайке, нового корпуса к школе № 82 в Дагомысе и № 15 в Центральном районе. Кроме того, есть планы по строительству как минимум трех детских садов. 

Анна Минькова Образование Сочи Строительство Школа
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