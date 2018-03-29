Адыгея готовит предложения для инвесторов из Италии и Турции

В Адыгее готовятся к встрече с двумя зарубежными делегациями для переговоров по расширению экспортного потенциала региона и налаживанию деловых контактов

Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в апреле в республику впервые прибудет бизнес-делегация из Италии, а в мае планируется визит республиканской делегации в Турцию.

«Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей. Эта работа должна дать реальные результаты для роста экономики региона», — отметил Кумпилов.

Как сообщили в минэкономразвития Адыгеи, экспортный товарооборот республики в 2017 году составил 38,6 млн долларов, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. На сегодня крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются Китай (19 %), Ливан (15 %) и Абхазия (12,5 %). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%).

Для дальнейшего расширения экспортного потенциала в Адыгее планируют создать центр поддержки экспорта, разработать дорожную карту по внедрению регионально-экспортного стандарта.

На 2018 год с немецкими партнерами подписаны контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра. Кроме того, планируются поставки сыра в Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры с иностранными партнерами уже проведены. Сейчас решаются вопросы логистики, от чего зависит стоимость товара, сообщил директор Красногвардейского молзавода Азамат Аутлев.

Республика налаживает поставки горного меда в Швецию. В январе отправили пробную партию продукции в количестве 19200 кг на сумму более 1,8 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, адыгейский сыр получил сертификат соответствия стандартам и требованиям халяль.