Адыгея начала подготовку к визиту бизнес-делегации из Италии

В Адыгее началась подготовка к встрече бизнес-делегации из Италии

Аспекты организации поездки обсудили 19 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов и почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьер Паоло Лодиджиани.

Визит намечен на 17 апреля. Планируется, что в состав делегации войдут около 50 предпринимателей, которые планируют развивать в республике свой бизнес.

Вместе с Лодиджиани в республику прибыли два предпринимателя. В одном из хозяйств они посетили сельхозугодья и рассматривают варианты реализации бизнеса по выращиванию салата и овощей.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что республика давно и плодотворно взаимодействует с Италией, реализует ряд совместных проектов в сельском хозяйстве. Адыгея и Италия готовы выйти на новый виток взаимодействия, расширяя взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе диалога были рассмотрены конкретные направления возможного взаимодействия, инвестирования в экономику региона. Кроме АПК, с итальянскими инвесторами обсудят проекты в туристской и санаторно-курортной отрасли, в сфере здравоохранения и реабилитации пациентов. Еще одно перспективное направление — энергетика, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.