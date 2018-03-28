В Краснодаре восстанавливать пострадавший от взрыва подъезд пятиэтажки начнут через две недели

В Краснодаре 28 марта специалисты приступили к разбору поврежденных конструкций в четвертом подъезде пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв газа

Конструкции необходимо демонтировать перед восстановительными работами.

«Данные экспертизы подтвердили возможность проведения восстановительного ремонта дома. Для этого нужно полностью демонтировать поврежденные конструкции на четвертом и пятом этажах здания, чтобы потом установить новые. В течение двух недель будут выполняться демонтажные работы в квартирах № 65, 66, 69 и 70. Параллельно разрабатывают проект восстановления поврежденной части здания», — рассказал директор Единой службы заказчика Артем Аганов.

Полностью завершить демонтаж планируют в течение двух недель. После этого начнут восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.