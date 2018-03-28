В Краснодаре восстанавливать пострадавший от взрыва подъезд пятиэтажки начнут через две недели
В Краснодаре 28 марта специалисты приступили к разбору поврежденных конструкций в четвертом подъезде пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв газа
Конструкции необходимо демонтировать перед восстановительными работами.
«Данные экспертизы подтвердили возможность проведения восстановительного ремонта дома. Для этого нужно полностью демонтировать поврежденные конструкции на четвертом и пятом этажах здания, чтобы потом установить новые. В течение двух недель будут выполняться демонтажные работы в квартирах № 65, 66, 69 и 70. Параллельно разрабатывают проект восстановления поврежденной части здания», — рассказал директор Единой службы заказчика Артем Аганов.
Полностью завершить демонтаж планируют в течение двух недель. После этого начнут восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, утром 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ, в результате пострадали семь человек. В итоге госпитализировали четырех, хозяин квартиры получил ожоги 90% тела.
Жильцов четвертого подъезда временно разместили в гостинице «Кавказ», жильцы остальных трех подъездов вернулись в свои квартиры в тот же вечер.
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